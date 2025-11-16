遺伝子をわずかに切断することで、危険な高コレステロール値を永続的に下げ、薬の服用が必要なくなる可能性を示す初期研究が発表された/Yuichiro Chino/Moment RF/Getty Images （CNN）遺伝子をわずかに切断することで、危険な高コレステロール値を永続的に下げ、薬の服用が必要なくなる可能性を示す初期研究が、米医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン」で発表された。研究は極めて小規模で行われた。重症の