■これまでのあらすじ母から結婚を反対され苦しむ凜。その裏で弟は、同棲資金を得るために始めたFXで一時的な成功を収めるが、大損を抱えて破綻し、実家から金目のものを持ち出して逃げ出す。最終的に家賃も払えなくなり、彼女に立て替えを頼むが、その直後に「別れよう」と告げられるのだった。突然の別れに動揺する弟に、彼女はこれまでの不満を爆発させる。家事も中途半端、料理に対しても地雷発言。反省もせず逆ギレし「金目当