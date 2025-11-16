俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の三女でモデルの中村里砂さんが2025年11月8日、自身のインスタグラムを更新し、ヘソ出しチューブトップ姿を披露した。「夏終わる頃の」中村さんは、「夏終わる頃の」とコメントを添えて、デコルテや二の腕をあらわにしたチューブトップコーデを投稿。透明感が際立つオールホワイトコーデになっている。インスタグラムに投稿された写真では、ファーがデザインされた白いバッグを手にかけ、白