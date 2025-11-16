◇ラグビー関東大学対抗戦明大―帝京大（１６日、秩父宮ラグビー場）明大と帝京大の１敗同士の対決は、明大が２１―１７で勝利。優勝した２０２０―２１シーズン以来５季ぶりに帝京大から白星を挙げた。先制は帝京大。前半２１分、相手トライエリア前のリスタートから攻め、フッカー高矢晨之介（２年）が飛び込んでトライ。キックも決まり７―０とし、明大も相手トライエリアに迫るがトライライン際の攻防でターンオーバー