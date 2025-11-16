◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）佐久間朱莉（しゅり、大東建託）の年間女王戴冠は次戦に持ち越しとなった。３バーディー、３ボギーの７２と伸ばせず、通算１０アンダーの８位だった。「今日のプレーの内容は全然、年間女王にふさわしくないプレーだった。逆に今日、年間女王が決まらなくて良かったんじゃないかなと思う」と自分への怒りをにじ