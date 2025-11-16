◆ソフトボールニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ最終日（１６日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）西地区１位のトヨタが３年連続３度目の日本一に輝いた。東地区２位のビックカメラ高崎とのリーグ発足後３度目の決勝４―２で退けた。トヨタ打線は、ビックカメラ高崎の先発・上野由岐子投手を攻略し、３回無死二、三塁から日本代表で２番・石川恭子遊撃手の中前二点適時打。５回には４番・山田柚葵一塁手の右中間