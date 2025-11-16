大人の無限キャベツアレンジをご紹介します。 ▼山椒がポイント！無限キャベツレシピ 山椒とキャベツの組み合わせが新しいレシピです。切って和えるだけで簡単に完成します。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「サラダに山椒美味しいです。」と絶賛コメントが届いています。 今までになかったキ