嵐で被害を受けたキャンプ場＝15日、ポルトガル南部（AP＝共同）【ロンドン共同】ポルトガル当局は15日、嵐による悪天候で同日までに3人が死亡し、数十人が負傷したと発表した。嵐は「クラウディア」と名付けられ、英国のイングランドやウェールズでも大規模な洪水が発生、住民らが避難した。ロイター通信が報じた。ロイターによると、ポルトガルやスペインの一部で異常気象が数日間続き、英国やアイルランドにも被害が拡大し