「富良野演劇工場」に寄贈した石碑の前で記念撮影する倉本聰さん（左端手前）＝16日午前、北海道富良野市公設民営劇場として2000年にオープンした北海道富良野市の劇場「富良野演劇工場」で16日、開館25周年を記念した石碑の除幕式が行われた。設計段階から関わった同市の脚本家倉本聰さん（90）が寄贈。出席した倉本さんは、体調が優れずあいさつはしなかったが、関係者とにこやかに談笑した。午前11時過ぎ、倉本さんら数人が