16日午後4時3分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の一宮町と千葉若葉区です。【各地の震度詳細】■震度2□千葉県一宮町千葉若葉区■震度1□千葉県茂原市東金市山武市