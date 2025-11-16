15日開幕したデフリンピック。16日行われたバレーボール日本代表の試合会場は会場入り口に長蛇の列ができるほど大勢の人が詰めかけました。バレーボール日本代表の男子と女子の試合が行われた、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館は、会場が観客で埋め尽くされ、会場の外にも入場を待つ人で長い列ができました。観客席からは、耳がきこえにくい、きこえない選手に腕のジェスチャーで応援するサインエールを選手たちに送っていま