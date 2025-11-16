空気が澄み、夜の光が一層きらめく季節。静岡市の冬のイルミネーションが、2025年11月21日(金)から一斉にスタートします。メイン会場の葵スクエア・青葉シンボルロードでは「おまちハートファンタジー」が開催され、街なかが無数のハートのオブジェで彩られる、絶好のフォトスポットになります。しかし、静岡の夜の魅力はそれだけではありません。市内には「日本夜景遺産」に認定された日本平をはじめ、清水港のイルミネーション、