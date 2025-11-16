Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。空き瓶を捨てるの、ちょっと待って。真空保存ツールセット「エアテンダー」を使えば、食品の鮮度を維持しやすい真空容器に変身できるんです。食品やワインをより長く鮮度に保て、保存容器を買い足す手間もコストも減らせるのが便利なポイント。オシャレな瓶容器を捨てられずにいる人に