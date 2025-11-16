11月16日に日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第11節が行われ、宇都宮ブレックスが千葉ジェッツと対戦した。 リードチェンジを繰り返した第1クォーターを26－26の同点で終えると、続く第2クォーターは3点ビハインドで迎えた開始3分41秒からD.J・ニュービル、ジャメール・マクリーン、ギャビン・エドワーズの連続得