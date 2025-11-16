Chevonが、2026年春にavexのcutting edgeからメジャーデビューすることを発表した。 （関連：Conton Candy、PompadollS、Chevon……SNSで広がるライブバンドの熱現場の活性化にもつながる新たな潮流） 本情報は、11月15日に東京 Zepp Haneda (TOKYO)にて行われた『よしなに ～全国編～』のファイナル公演にて発表されたもの。メジャー1stアルバムの詳細は、後日発表予定となっている。