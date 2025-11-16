選手権の東京都予選Aブロック決勝が11月16日に行なわれ、堀越が國學院久我山を７−２で撃破。３年連続７度目の本大会出場を決めた。前半16分、小川が右からのクロスを胸で押し込みネットを揺らすと、後半７分には千葉が追加点。その３分後には田中、さらに後半15分に千葉がこの日、自身２点目のゴールを奪い、リードを４点に広げた。後半21分に１点を返されたが、その１分後に田中のゴールで加点。後半28分に再び失点も、そ