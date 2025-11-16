2025年11月16日、FC東京が天皇杯準決勝でFC町田ゼルビアと対戦。１週前のリーグ戦では同じ国立競技場で町田を１−０と下しているので、その勢いを駈って勝利を掴みたかった。この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは４−４−２で、GKが波多野豪、４バックは室屋成、森重真人、長友佑都、アレクサンダー・ショルツ。中盤は安斎颯馬、高宇洋、小泉慶、マルコス・ギリェルメ、２トップは佐藤恵允と仲川輝人だった。立ち上