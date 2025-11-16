2025年11月16日、FC町田ゼルビアが天皇杯準決勝でFC東京と対戦。１週前のリーグ戦では同じ国立競技場で同じ相手に０−１と敗れているだけに、負けるわけにはいかなかった。この日のスタメンは以下のとおりだ。システムは３−４−２−１で、GKが谷晃生、３バックは昌子源、ドレシェヴィッチ、望月ヘンリー海輝、ウイングバックは林幸多郎と中村帆高。ボランチは中山雄太と前寛之、シャドーは相馬勇紀と藤尾翔太、CFはミッチェル