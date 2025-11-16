プロ野球・巨人は16日、2025年ドラフトで5位指名した沖縄電力・小濱佑斗選手と仮契約を結びました。契約金は5000万円、年俸は1000万円(金額はいずれも推定)となります。指名から3週間ほど経つ中でも実感がわかなかったという小濱選手。「今日契約書にサインをさせていただいて、改めて実感がわきました」と思いを明かします。背番号は『33』と発表。これは長嶋茂雄氏も、巨人監督をつとめていた93年〜99年の間に着用していました。