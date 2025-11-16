◇ラグビー・オータムネーションズシリーズ2025 イングランド33-19ニュージーランド(15日、ロンドン)ラグビー・オータムネーションズシリーズの第3週が行われ、世界ランキング4位のイングランドが同2位のオールブラックス(ニュージーランド)に勝利しました。イングランドは序盤、前半の14分と18分にトライを奪われ、いきなり2トライで0-12とされます。それでも25分、トライラインまで約20メートルのスクラムから左へ展開しセンター