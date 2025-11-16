今季MLBでワールドシリーズMVPに輝き、チームをシリーズ連覇へと導いたドジャース・山本由伸投手。そのルーツを知る恩師が当時を語りました。都城高時代の山本投手を監督として指導した森松賢容さんは、「最初、(山本投手とは)内野手で一緒に野球をやりたいというところでしたが、初日のキャッチボールを見て、『ピッチャーと内野手を両方頑張ろうか』とスタートした」と、入学後すぐに投手転向を勧めた事を明かします。「(球速は)