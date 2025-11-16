日本ハムは１６日、宮内春輝投手（２９）、松岡洸希投手（２５）、根本悠楓投手（２２）と育成選手契約を結んだと発表した。支配下登録だった３人は、１０月２８日に戦力外通告を受けていた。背番号は宮内が「１１７」、根本が「１５９」、松岡が「１１６」に決まった。宮内は日本製紙石巻から２０２２年度ドラフト６位で入団。ルーキーイヤーの２３年は１５試合に登板し、プロ初勝利を含む１勝１ホールドをマークした。同年の