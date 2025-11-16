「全国高校ラグビー・奈良大会・決勝、御所実７−７天理」（１６日、橿原公苑陸上競技場）宿命のライバル対決は７−７の同点で試合終了。両校優勝となった。花園切符は抽選にもつれ込み、御所実が４年ぶり１５度目の出場となった。名門決戦は前半に天理がトライを奪い、先制に成功。前半７−０で折り返した。しかし、後半に御所実が意地をみせて同点に。そのままノーサイドとなった。