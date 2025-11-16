「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）ＭＭＡライト級マッチが行われ、元ＯＮＥ同級王者の青木真也（４２）は、“ジャパニーズ・ビースト”手塚裕之（３５）に２回２８秒、パウンドによるレフェリーストップでＴＫＯ負けした。８カ月ぶりのＭＭＡで黒星を喫したが、試合後は「“いい試合”だったんじゃないの？最高だったと思うよ。結果も含めて、良かったんじゃないの」と晴れやかに胸を張り、「なんの後悔もない。別に（ＭＭＡ