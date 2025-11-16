ロッテ・国吉佑樹投手（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の投稿でファンを驚かせた。国吉はインスタグラムで「Dubai」「It was a great experience.」（素晴らしい経験でした）と投稿。ドバイのビルの上で撮影したと思われる夜景や、砂漠の中での写真なども掲載した。突然のドバイからの投稿にファンも驚いたようで、「ドバイの野球チームに入るのですか」「ドバイリーグに参加ですか？」など、中東で開催