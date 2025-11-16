ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１６日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は「全国ご当地キャバ嬢の最新美容＆整形事情」。大阪、六本木などの売れっ子キャバ嬢たちが１０００万円級の整形費用をカミングアウトしていくなか、「ベネ福岡中州」のキャバ嬢・うみさんも約１０００万円の整形費用を投資していると告白。「私は鼻の整形を３回してて。１回、整形した