神戸―広島前半、先制ゴールを決め、駆け出す神戸・永戸（左）＝パナスタサッカーの第105回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）準決勝は16日、大阪・パナソニックスタジアム吹田などで行われ、22日の決勝（国立競技場）は、前回覇者神戸と初優勝を目指す町田の顔合わせに決まった。2大会連続3度目の制覇を狙う神戸は広島に2―0で快勝した。前半に先行し、後半には佐々木がPKを決めた