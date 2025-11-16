ドジャース、ウィル・スミス捕手の妻・カラさんが１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ラスベガスで行われた「ＭＬＢＡＷＡＲＤ」で撮影した夫婦２ショットを公開すると、多くの反響がわき起こった。スミスは捕手としてＭＬＢセカンドチームに入り、会場で表彰を受けた。アワードにはカラ夫人も同行。バッチリメークでタイトな黒ワンピ姿は、普段、２時の母として球場で見せる姿とは違い、ゴージャス