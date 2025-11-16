鹿児島・桜島の噴火の影響で、同県内で16日開催のイベントに出演予定だった歌手が出演できない事態が続いた。さつま町・宮之城運動公園で開催の「さつま町産業祭＆JA農業祭」に出演予定だった演歌歌手の徳永ゆうき（30）は16日、X（旧ツイッター）を更新。「本日、鹿児島県さつま町にて開催の【さつま町産業祭＆JA農業祭】に出演予定でしたが、桜島の噴火、および火山灰の影響で搭乗した飛行機、一度は駐機場を出発したものの滑走