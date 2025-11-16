◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）牝馬１６頭立てで争われ、５番人気で武豊騎手騎乗のエリカエクスプレス（３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、１２着に敗れた。ハナを切ってレースを進めるも、直線は後続にのみ込まれた。今春の牝馬３冠戦線では桜花賞５着、オークス１０着、秋華賞２着だったが、またもＧ１初制覇はならなかった。武豊騎手は、０１年ト