◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）牝馬１６頭立てで争われ、６番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のステレンボッシュ（４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は、１０着だった。道中は中団を進むも、４コーナー前で鞍上が手綱を引っ張り、後退するシーンも。直線も伸びを欠いた。昨年の桜花賞以来７戦ぶりの白星を狙ったが、Ｇ１・２勝目はならず。その桜花賞後