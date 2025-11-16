東京・港区で女性が脇腹などを刺される事件がありました。現場からは黒い帽子をかぶった男が逃走していて、警視庁が行方を追っています。【画像】現場付近を捜査する様子午前10時半ごろ、港区赤坂で「女性が刺された」「黒い帽子の男に刺された」と110番通報がありました。警視庁によりますと、40代の女性が左の脇腹と左手を男に刺されたということです。女性はけがをしていますが、搬送される際に意識はあり、会話もできる