フジテレビは１５日、４月期に放送した「続・続・最後から二番目の恋」のＢｌｕｅ-ｒａｙ•ＤＶＤＢＯＸが１９日に発売されることを公式ＳＮＳで紹介した。「１００分越えの豪華特典映像付き」として、クランクアップ集、出演者バースデー集、長倉家セットツアー、小泉今日子×中井貴一ＳＰインタビュー、最終回試写会イベント、ＰＲ集の映像がセットになっている。また「大好評だった”枕投げシーン”のフルバージョン