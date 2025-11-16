１６日の福島８Ｒで、今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が２番人気のディニトーソ（牡３歳、栗東・辻野）に騎乗して快勝。今年のＪＲＡ２０勝目、通算１０２勝目を挙げた。鮮やかな差し切り勝ちだった。中団からポジションを上げて直線に入ると、先頭で粘るシュークリームを捉えて、大外から一気にかわした。聖奈は「きょうは枠は良かったですけれど、厳しい展開になってしまいました。それでもよく頑張ってくれました」と話