女優の細川直美が15日に自身のアメブロを更新。台湾のコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』で購入したグッズを公開した。【映像】細川直美、結婚記念日に夫・葛󠄀山信吾との2ショットを披露この日、細川は「台湾1日目」と切り出し「ランチはSAにて牛肉麺をいただきました」と報告し、牛肉麺の写真を公開した。続けて「色は濃い目なのですが味はさっぱりと薄味！麺はしっかり太麺で食べ応えのある麺でした」