◆天皇杯▽準決勝町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立）ＦＣ東京は、優勝した２０１１年度大会以来１４大会ぶりの決勝進出を目指したが、敗退した。０―０の延長前半１３分に町田ＭＦ林幸多郎にループシュートを決められ、同後半にもＦＷオセフンに追加点を許した。“前哨戦”となった９日のリーグ第３６節町田―ＦＣ東京戦（国立）では、ＭＦ安斎の決勝点でＦＣ東京が１―０で勝利した。この日は天皇杯を考慮し、１１月の