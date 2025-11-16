◆天皇杯▽準決勝町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立）Ｊ１町田はＦＣ東京に２―０で勝利し、初の天皇杯決勝進出を決めた。この試合の前哨戦となった９日の第３６節では０―１で敗北。同試合に続き、ＤＦ望月ヘンリー海輝をＣＢ、ＭＦ中山雄太がボランチで起用。前節ベンチスタートのＦＷ藤尾翔太も先発に名を連ねた。序盤は一進一退の攻防になる。町田はＦＷ相馬勇紀の創造性、ロングスローから好機を作ったが、前半はを