◆練習試合中日４―０阪神（１６日・安芸）阪神が今季最後の実戦で中日に敗れた。先発・門別は鵜飼にバックスクリーン弾を浴びるなど２回１失点。２番手・今朝丸は２回４安打を浴びながらも無失点に抑えた。５回に登板した椎葉は３失点とアピールできず。以降は津田、木下、工藤、伊藤陵、松原が無失点リレーだった。打線は中日投手陣の前に無得点。今秋から野手転向した西純は２回の第１打席に中前打を放ち、野手転向後初