インドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方の警察署で爆発物が爆発して、9人が死亡し、29人がけがをしました。【映像】カシミール地方の様子カシミールでインドが支配する地域の都市スリナガルにある警察署で14日夜、爆発がありました。現地メディアなどによりますと、警察官や鑑識担当者ら少なくとも9人が死亡し、近隣の住民を含む29人がけがをしました。10日にインドの首都ニューデリーで起きたテロ事件関連で押収し