「大分国際車いすマラソン」で力走する選手＝16日午前、大分市世界初の車いす単独マラソンレースとして始まった「大分国際車いすマラソン」の第44回大会が16日、大分市で開かれた。今年もパリ・パラリンピックで活躍したメダリストらが参加。晩秋の快晴の下、公道コースを疾走する勇姿に、沿道から「頑張れ」などと声援が送られた。フルマラソンは午前10時に県庁前でスタートし、最も速いクラスではパリ・パラリンピックの金メ