清水町は、来年にも町名を「十勝清水町」に変更する方針を固めた。静岡県清水町の方が全国的に知名度が高いとして、「十勝」を加えて北海道の自治体ということを明確にするとともに、地域ブランドの認知度アップを図る。広域合併に由来せず単独で自治体名が変われば、道内では１９９０年の利尻富士町（旧・東利尻町）以来となる。（平向伸次）町は、今月の地域懇談会や年明けに予定する住民説明会を経て、来年５月をめどに住民