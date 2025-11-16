国民民主党の玉木代表は16日、高知市で、いわゆる「年収の壁」の178万円への引き上げと「年少扶養控除」の復活を訴えた。高知市で行った街頭演説で玉木氏は、ガソリンの暫定税率について「政府与党を動かし、他の野党も巻き込み、ついに廃することを決めることができた」と強調しつつ、「投票所に足を運び一票を入れた皆さんのおかげだ。みんなの手柄で、一番の手柄は国民に行くべきだ」と述べた。その上で、「年収の壁」について