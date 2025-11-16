11月16日、京都11Rで行われた第50回エリザベス女王杯（3歳上オープン・牝・G1・芝2200m・1着賞金＝1億3000万円）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）が勝利した。勝ちタイムは2分11秒0（良）。2着に4番人気のパラディレーヌ（牝3・栗東・千田輝彦）、3着に9番人気のライラック（牝6・美浦・相沢郁）が入った。【オールカマー】グランプリホース・レガレイラが貫禄の勝利中団から貫禄の差し切りVエリ