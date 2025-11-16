11月16日、福島競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（若手騎手・ダ1150m）は、今村聖奈騎乗の2番人気、ディニトーソ（牡3・栗東・辻野泰之）が勝利した。1/2馬身差の2着にシュークリーム（牝4・栗東・西村真幸）、3着にナムラモモ（牝3・栗東・羽月友彦）が入った。勝ちタイムは1:09.5（良）。1番人気で永島まなみ騎乗、ビーコング（牡4・美浦・小手川準）は、12着敗退。【福島4R】今村聖奈が今年の19勝目…ハニーローリエで人