18日(火)、「しし座流星群」の活動が極大となります。18日(火)の未明から明け方が一番の見頃です。月の影響は小さく、好条件となります。太平洋側を中心に晴れる見込みで、流星数を多く見られるチャンスです。18日(火)「しし座流星群」が極大に18日(火)は「しし座流星群」の活動が極大となります。極大時刻は午前3時頃と予測されており、未明から明け方が一番の見ごろとなります。月の影響は小さく、好条件で、国立天文台により