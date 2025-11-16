◇サッカー天皇杯準決勝町田2―0FC東京（2025年11月16日国立競技場）天皇杯準決勝が行われ、FC町田ゼルビアはFC東京と延長戦の末に2―0で制し、初の決勝進出を果たした。序盤から両チーム譲らぬ攻防が続き、90分間では決着がつかずに突入した延長前半13分だった。MF林がペナルティーエリア内から右足で決勝ゴールを奪った。さらに延長後半4分にはFW呉世勲（オ・セフン）のゴールで追加点。黒田監督が重視する粘り強い守