◇ムロオ関西大学ラグビー第6節（2025年11月16日兵庫・神戸ユニバー記念競技場）2試合が行われ、昨季覇者の天理大と2年ぶりの王座奪回を目指す京産大が開幕6連勝を飾った。天理大は54―5で近大を下した。京産大は28―22で関学大に競り勝った。天理大と京産大はともに2位以上が確定。11月30日の最終節で両校は対戦する。関学大は今季2敗目を喫したが、4位の近大も敗れたために3位が確定。3位以内が進む大学選手権の出場権