美肌を目指す全ての女性へ♡スキンケアブランド「meeth（ミース）」が、2025年11月27日（木）から2026年1月12日（月）までNEWoMan新宿にてPOP-UP STOREを開催します。ここでしか手に入らない限定セットが数量限定で登場。人気のスターターセットに香りのミニサイズや限定アイテムを加えた特別仕様で、初めての方もファンの方も見逃せません♪ meeth POP-UP限定のスキンケアセット NEWoMan新宿POP-UP