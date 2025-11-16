◇第105回全国高校ラグビー大会奈良県予選決勝（2025年11月16日奈良・橿原公苑陸上競技場）天理と御所実が対戦し、7―7でノーサイドを迎えて両校優勝となった。表彰式の後には花園へと進む抽選が行われた。その結果、御所実が4大会ぶり15回目となる全国切符をつかんだ。試合は前半7分に天理が先制トライを奪い、コンバージョンキックも沈めて7点をリード。追う御所実は後半7分にトライを返し、コンバージョンキックも決