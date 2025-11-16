サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは15日までに、育成部門の責任者を務めたハビエル・アスカルゴルタ氏が死去したと発表した。72歳だった。アスカルゴルタ氏は母国スペインのクラブなどで監督を務め、日本では1997、98年にJ1横浜Mを率いた。ボリビア代表を指揮し、94年ワールドカップ（W杯）米国大会にも出場した。（共同）